Uşak'tan depremzede çocuklara bayram hediyesi kıyafetler gönderildi

UŞAK (AA) - Uşak İl Özel İdaresi tarafından başlatılan "Depremzede miniklerimize destek zamanı" kampanyası kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 1100 çocuğa bayram hediyeleri gönderildi.
Kurumda toplanan giyim eşyaları, ayakkabı ve oyuncaklar kamyonlara yüklenerek 7 ayrı çadır kentte kalan çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.
İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, depremzede çocukları sevindirmek için kampanya düzenlediklerini kaydetti.
Organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür eden Demir, "Yaklaşan bayram dolayısıyla 1100 çocuğumuzun bayramlık ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.