Uşak'ta, Karaağaç Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Düğün Salonu açıldı

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UŞAK (AA) - Uşak Belediyesince yapımı tamamlanan Karaağaç Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Düğün Salonu'nun açılışı yapıldı.



Açılış töreninde konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kente yakışır bir tesis inşa etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Düğün salonunun en yüksek kalitede hizmet vereceğini aktaran Çakın, "Bir tarafında yaklaşık 250 kişilik küçük salonumuz, diğer tarafında da yaklaşık 1000 kişiye kadar misafir ağırlayacak olan büyük salonumuzda inşallah gençlerimize çok daha ekonomik şartlarda ama en yüksek kalitede, şehrimizdeki birinci sınıf düğün salonlarındaki atmosferi sağlayacak ortamı inşallah bu düğün salonunda temin etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Uşak Belediyesi olarak söz verdikleri bütün projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Çakın, kente en iyi şekilde hizmet etmek için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Çakın'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesilip, daha sonra kapalı pazar yerindeki iftar programına geçildi.

Belediye Başkanı Çakın ile AK Parti Uşak Milletvekili ve adayı İsmail Güneş ve milletvekili adayı Fahrettin Tuğrul iftar öncesi vatandaşlarla sohbet etti.

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