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Uşak Belediyesince yapılan "Muharremşah Çok Amaçlı Salon" açıldı

AA

Uşak Belediyesince yapılan "Muharremşah Çok Amaçlı Salon" açıldı

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesince yapımı tamamlanan Muharremşah Çok Amaçlı Salon'un açılışı yapıldı.

Muharremşah Mahallesi'ndeki açılış töreninde konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yerel seçimler öncesinde mahallede yaşayan vatandaşlara söz verdiği salonun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mahallede salonun yapılacağı alanın belirlenmesinin hemen ardından çalışmalara başladıklarını aktaran Çakın, "Uşaklı hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layık. Biz en iyisini yaparız dedik. O yüzden buradaki salonumuzu da mahallemize, şehrimize, vatandaşlarımıza yakışır şekilde projelendirdik ve yapımına başladık. Çok şükür bugün burada sizlerle birlikte bu güzel günde açılışını yapmak nasip oldu. Ben bu tesisimizin, çok amaçlı salonumuzun mahallemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çakın'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra da açılışı yapılan salondaki iftar programına geçildi. Çakın, iftar öncesi vatandaşlarla sohbet edip, onların taleplerini dinledi.

Açılış törenine, AK Parti Uşak Milletvekili Adayı Hilal Sabancı ve MHP Uşak Milletvekili Adayı Ayhan Kınden de katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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