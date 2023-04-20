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UŞAK (AA) - Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla Uşak'ta şehitlikte tören düzenlendi.

Şekerevleri Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Törenin sonunda protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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