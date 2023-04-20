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Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın'dan Ramazan Bayramı mesajı

AA

Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın'dan Ramazan Bayramı mesajı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ergün mesajında, bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği günler olduğunu belirtti.

Bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ramazan ayının hüzünlü geçtiğini aktaran Ergün, Ramazan Bayramı'nda da aynı duygu yoğunluğunun yaşandığını kaydetti.

Ergün, mesajını şöyle sürdürdü:

"Devletimizin ve milletimizin katkıları ve olağanüstü gayretleriyle afetlerin açtığı yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Sıkıntılarımıza birlikte derman olduğumuz, sevinçlerimizi birlikte yaşadığımız, bir ve beraber olduğumuz sürece biliyoruz ki sorunlarımızı çözer, engellerimizi daima aşarız. Ramazan Bayramı vesilesiyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da bayramların, herkesi aynı güzel duygular etrafında buluşturan, kalplerdeki sevgiyi bir araya toplayan önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Bayramların kırgınlık ve dargınlıkların unutulduğu günler olduğunu aktaran Çakın, "Ramazan-ı Şerif'in ardından kavuştuğumuz bu müstesna bayramda kentimizin her mahallesinde hemşerilerimizin gülümseyen yüzlerinin ve dua ile açılan ellerinin cennet vatanımıza huzur getirmesini, sevgi, saygı ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Uşaklı vatandaşlarımın, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyor, Cenab-ı Allah'tan bayramımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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