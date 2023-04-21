Uşak'ta AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenlendi

UŞAK (AA) - AK Parti Uşak İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Parti binasında düzenlenen programda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, 14 Mayıs seçimlerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.



Seçimlerin memleket meselesi olduğunu vurgulayan Güneş, "Biz şuna karar vereceğiz, bağımsız, özgür, kendi kararlarını veren ve kendi evlatlarıyla yönetilen bir ülke mi tercih edeceğiz yoksa Amerika'nın, Almanya'nın ve terör örgütlerinin etkisinde kalan bir başkanla mı Türkiye'yi yöneteceğiz? Bu pencereden baktığımızda da bu seçimler çok çok önemli seçimlerdir." dedi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da partililerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bu seçim hak ve batılın, hilal ile inancın seçimi. Türk milleti yaklaşık 20 yıldır reisimiz, önderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptı. Allah'ın izniyle bu seçimde de yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız. Uşak'tan 3 vekili de AK Parti'den göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise konuşmasında, Türk milletinin 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük dayanışma gösterdiğini, Uşak Belediyesi olarak da dayanışmaya katkıda bulunduklarını aktardı.

Büyük depremlerin bıraktığı enkazın altından yine büyük devletlerin kalkabileceğine işaret eden Çakın, "Cumhurbaşkanımız yarın Nurdağı'nda ilk deprem konutlarının teslimine başlayacak. Henüz 3 ay geçmesine rağmen bir taraftan enkazlar kaldırılıyor bir taraftan yeni konutların inşası yapılıyor ve ilk konutların teslimi gerçekleştiriliyor. Bunu muhalefetin hayal bile edebilmesi mümkün değil." dedi.

Konuşmaların ardından partililerle bayramlaşma merasimi düzenlendi.

Programa milletvekili adayları ve partililer katıldı.

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