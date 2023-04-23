Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

M.Ş. (52) yönetimindeki 26 SA 162 plakalı otomobil, Uşak-Gediz kara yolunun Akbulak kavşağında, Mehmet Can Özbay (17) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü M.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Özbay'ın cenazesi incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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