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Kılıçdaroğlu, Uşak mitinginde konuştu:

AA

Kılıçdaroğlu, Uşak mitinginde konuştu:

UŞAK (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayrak ve vatanın kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Uşak'taki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.

İktidara geldiklerinde alın teri dökenlere her türlü desteği vereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, kimsenin kimliğini, inancını sorgulamayacaklarını söyledi.

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun, bereketin olduğu bir Türkiye inşa etmek için yola çıktıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bize arada bir milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Siz kim milliyetçilik kim? Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bir bayrağımız, iki vatanımız. Onun dışında herkesle oturup konuşuruz. Bayrak ve vatan bizim vazgeçilmezimizdir ve bayrağımız için de vatanımız için de gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayinin milli bir mesele olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şunu söylüyorlar, 'Efendim bakın yarın gelecekler, savunma sanayini bitirecekler. İHA'ları sonlandıracaklar.' Yok, niye yapalım? Milli savunma, savunma sistemi bunlarla mı başladı? 1970'lerden beri bu devam ediyor. 2000'li yıllardan itibaren ayrıca Savunma Sanayi Fonu kuruldu ki kuran da rahmetli Özal'dır. Onu da rahmetle yad edelim. Savunma sanayi milli bir meseledir, bir partinin meselesi değildir. Savunma sanayinde Türkiye ne kadar güçlü olursa o kadar masaya oturduğu zaman da gücünü gösteren bir devlet pozisyonuna gelir. Biz bunu bilmez miyiz? Savunma sanayinde damat evlenmeden önce o fabrikaya gidip ilk gezen bu kardeşimizdir. Dolayısıyla onun da hakkını teslim ediyorum. Savunma sanayi milli bir meseledir. Milli meseleyse sıcak siyasetin konusu olmaz. Hangi görüşten olursan ol, savunma sanayini desteklemek zorundasın."

- İmamoğlu ve Yavaş da konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin desteğiyle İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandıklarını kaydetti. Uşaklıları Millet İttifakı'na destek vermeye davet eden İmamoğlu, "Bu ittifakın tadını ben biliyorum. Güçlü bir ittifakla başlayan süreç bize İstanbul'u kazandırdı, şimdi büyüdü, milletin ittifakına dönüştü. Millete, Türkiye'nin geleceğini kazandıracak." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hükümeti eleştirerek, belediyenin Ankara'daki sosyal destek çalışmalarını anlattı.

Mitingde, Millet İttifakı'nın Uşak milletvekili adayları tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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