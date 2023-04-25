Uşak'ta üst geçide zarar veren kişiler hakkında suç duyurusu

Tüm organların sağlığı ona bağlı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi, henüz açılışı yapılmayan bir üst geçide zarar veren iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamada, hayırsever desteğiyle yaptırılan Seydi Özmercan Yaya Üst Geçidinin henüz açılışı gerçekleştirilmeden saldırıya maruz kaldığı, konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığı ifade edildi.



Paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde iki kişinin yürüdükleri üst geçide tekme atarak zarar verdikleri, güvenlik kamerasına vurdukları görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.