Uşak'ta üst geçide zarar veren kişiler hakkında suç duyurusu

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi, henüz açılışı yapılmayan bir üst geçide zarar veren iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, hayırsever desteğiyle yaptırılan Seydi Özmercan Yaya Üst Geçidinin henüz açılışı gerçekleştirilmeden saldırıya maruz kaldığı, konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığı ifade edildi.
Paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde iki kişinin yürüdükleri üst geçide tekme atarak zarar verdikleri, güvenlik kamerasına vurdukları görülüyor.