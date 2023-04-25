Uşak'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atıp refüje çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen Y.Ç. (53) yönetimindeki 17 EL 817 plakalı otomobil, Kızılhisar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp orta refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan P.Ç. (46), M.Ç. (15) ve Ş.D. (28) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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