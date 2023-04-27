Uşak'ta fabrika inşaatında yüksekten düşen usta öldü

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UŞAK (AA) - Uşak'ta bir fabrika inşaatında çalışan duvar ustası, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Uşak-İzmir kara yolu üzerindeki organize sanayi bölgesinde yapımı süren bir fabrikanın inşaatında duvar ustası olarak çalışan Mehmet Atalay (51), yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Atalay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Atalay'ın cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.









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