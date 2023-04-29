AK Parti Grup Başkanı Yılmaz, Uşak'ta konuştu:

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UŞAK (AA) - AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Gücümüz birliğimizden geçiyor, inşallah aziz milletimiz yapılan hizmetlere bakarak 14 Mayıs'ta terazisiyle tartacak." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda kan bağışında bulunan Yılmaz, daha sonra Kurtuluş Mahallesi ve İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Yılmaz, programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta yeni yüzyılını şekillendirecek bir seçime gittiğini söyledi.

Türkiye'nin istikrar içinde neler yapabildiğini, devletin, hükümetin hizmet düşüncesiyle donandığında halka ne kadar hizmet getirdiğini anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Önceki hükümetler döneminde hayata geçirilen bir proje günlerce, hatta aylarca konuşulurdu. Nükleer santrali hayata geçirdik. Yani şu anda Türkiye bir nükleer enerji üretim tesisine sahip. 'Karadeniz'de doğal gaz bulunamaz' denildi, bulundu. 'Karaya çıkartılamaz' denildi, çıkartıldı, 'Halka verilemez' denildi, verildi. Türk milleti Kızılelma ile kavuştu. Bunların her birisi birer gün konuşuldu. TCG Anadolu... Havuzlu çıkarma gemisi. Yani hem İHA'ları taşıyor hem uçakları taşıyor hem gemileri taşıyor hem tankları taşıyor hem zırhlı araçları taşıyor. Türkiye'de ilk, dünyada da eşi benzeri çok az."

14 Mayıs seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Gücümüz birliğimizden geçiyor, inşallah aziz milletimiz yapılan hizmetlere bakarak 14 Mayıs'ta terazisiyle tartacak. Herkese hak ettiğini verecektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz'a, programlarında, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak milletvekili adayı Hilal Sabancı ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar eşlik etti.





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