Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan sendika ve siyasi parti üyeleri, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra kentteki sendika temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı.

Katılımcılar, etkinlikte halay çekti.

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