Uşak'ta amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek

UŞAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında Uşak'taki amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek yapıldı.

Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Turan Ergün, amatör spor kulüplerinin profesyonel sporun temelini oluşturduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın amatör spor kulüplerine her yıl ayni ve nakdi destekte bulunduğunu anımsatan Ergün, "Amatör spor kulüplerini ne kadar desteklersek profesyonel sporda da o kadar başarılı oluruz. Bizim 112 spor kulübümüze 1 milyon 980 bin lira bu yıl ayrılan kaynak. Bu kaynak her yıl gittikçe artıyor. Malzeme desteği aynı zamanda önemli. Bu kapsamda spor kulüplerimize bu yıl 2 bin 240'ar adet sırt çantası, tişört, eşofman takımı, antrenman yeleği ve 1140 yağmurluk dağıtımı yapılıyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 27 Kasım'da Uşak ziyaretinde söz verdiği Uşak Şehir Stadyumu ile ilgili proje aşamalarının tamamlandığını aktaran Ergün, 10 bin kişilik stadyumun 30 Mayıs'ta ihalesinin yapılacağını belirtti.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti hükümetleri döneminde spora büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, "Gençler bizim yarınlarımız, geleceğimiz. Spora yatırım yapmak çok önemli. Bunun meyvelerini de biz son dönemde aldık. Türkiye'nin uluslararası alanda aldığı madalyalar bunun en güzel örneğidir." diye konuştu.

Uşak Belediyesi olarak kentte spora yönelik birçok tesisi hayata geçirdiklerini, yapımı devam eden yatırımların da olduğunu kaydeden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da şöyle konuştu:

"Şehrimizdeki tüm vatandaşlarımızın ama öncelikli olarak da gençlerimizin, kadınlarımızın, amatör spor branşlarında faaliyet gösteren lisanslı sporcularımızın, bireysel dallarda başarılı milli sporcularımızın daha da fazla spora erişebilmesi ve spor tesislerinden daha iyi bir şekilde yararlanabilmesi, çalışmalarını daha rahat bir şekilde yapabilmesi için hem tesisleşme anlamında, hem de maddi manevi olarak destek olmaya gayret ettik. Bundan sonra da çok daha fazla enerjimizi, gayretimizi amatör sporlar ve altyapı için vermeye devam edeceğiz."

Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kocabıyık ise yapılan yardımların amatör spor kulüpleri açısından çok önemli ve değerli olduğunu ifade ederek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Programda, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince amatör spor kulüpleri temsilcilerine nakdi yardımlar için sembolik çekler verildi.





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