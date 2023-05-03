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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta annesi tarafından 6. kattan aşağıya atılan bebek öldü

AA

Uşak'ta annesi tarafından 6. kattan aşağıya atılan bebek öldü

UŞAK (AA) - Uşak'ta annesi tarafından apartmanın 6. katından beton zemine atılan 2 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D.A. (24) 2 aylık erkek bebeğiyle Ünalan Mahallesi'nde ikamet eden ablasının evine ziyarete gitti.

Yakınları salonda otururken D.A, 2 aylık bebeğini evin balkonundan aşağıya attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne D.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakınları, D.A'nın 2 ay kadar önce evlilik dışı bebek dünyaya getirdiğini ve psikolojik sorunları bulunduğunu söyledikleri öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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