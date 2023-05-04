Uşak'ta oyuncak ayıya gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 800 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 87 bin 900 lira ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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