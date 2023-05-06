Uşak'ta dolu ve sağanak etkili oldu

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UŞAK (AA) - Uşak'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan dolu yağışının ardından etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Ankara-İzmir kara yolunun geçtiği Atatürk Bulvarı Otogar kavşağında oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar suda kaldı.

Tek yön olarak bir süreliğine trafiğe kapatılan bölüm, Uşak Belediyesi ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla suyun çekilmesinin ardından yaklaşık 15 dakika sonra tekrar açıldı.



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