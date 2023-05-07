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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Uşak'ta tanıtıldı

AA

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Uşak'ta tanıtıldı

UŞAK (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Uşak'ta tanıtıldı.

Tanıtım için Atapark'a, otomobilin "Kapadokya" renkli modeli getirildi. Vatandaşlar otomobile büyük ilgi gösterdi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Togg'la Atapark çevresinde tur attı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye çok büyük hizmetler yaptığını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde de çok büyük projeleri hayata geçirdiğini aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin vatandaşlarının, bu ülkenin evlatlarının çok iyi şeyler başarabileceğini ülkemize göstermiştir. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle yolumuzu açmasıyla, gençlerimize önem vermesiyle bugünlere geldik. Daha önce bize 'Yapamazsınız, başaramazsınız, ithal ediyorsunuz' diyenlerin Atapark'a gelip bu aracı görmesi gerekiyor. Bu bizim için bir başlangıç olacaktır."

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşaklıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olarak kendisine destek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayi alanında yaptığı atılıma dikkati çeken Çakın, şöyle dedi:

"Denizlerde TCG Anadolu'yla, havada Kızılelma'yla, Kaan'la, Atak'la, Hürjet'le gerçekten de yerli ve milli bir Türk devletinin, Türk üretiminin, Türk savunma sanayisinin yükselişini hep birlikte izliyoruz. İnanın bundan rahatsız olanlar sadece ve sadece Kandil'deki dağdakiler, Amerika'daki Pensilvanya'daki uşaklar ve Avrupa'da her şeyi kendilerinden mamul zanneden Türk düşmanları. Onun haricinde tüm Türkiye sevdalıları, bizimle birlikle hareket eden mazlum coğrafyasındaki binlerce insan bu başarıdan mutluluk duyuyorlar. İnşallah bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı olarak girdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında nice daha başarılara imza atmak için bütün gücümüzle çalışmaya ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nı desteklemeye edeceğiz."

Programda, AK Parti Uşak milletvekili adayı Hilal Sabancı, MHP Uşak milletvekili adayı Ayhan Kınden ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.

Konuşmaların ardından vatandaşlar Togg'u inceleyip, araçla fotoğraf çektirdi.

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