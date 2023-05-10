Uşak'ta engellilerden oluşan bando takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta Engelliler Haftası kapsamında engellilerden oluşan bando takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Uşak Valiliğince düzenlenen etkinlikte Uşak Özel Eğitim Okulu Engelli Bando Takımı eşliğinde Barbaros Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüyüş yapıldı.



Yürüyüşte katılımcılar "Hayatı paylaşmak için engel yok", "Her insan bir engelli adayıdır", "Sevgi her engeli aşar", "En büyük engel sevgisizliktir" gibi ifadelerin yazılı olduğu dövizleri taşıdı.



Vali Turan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Engelleri koyan da insan engelleri kaldıran da insanın kendisi. Engellilerle ilgili gerek dünyada gerek ülkemizde özellikle ülkemizde son 15 yıllık düzenlemelerle öncelikle bunun yasal alt yapısı tamamen oluşturuldu. Anayasamızda engellilerle ilgili pozitif ayrımcılık, daha sonra bir çok kanuni düzenleme ve bir çok kurumsal yapılanma oluşturuldu. Bu kurumsal yapılanma ve kanuni düzenlemeler kapsamında engelli vatandaşlarımızla ilgili olarak engellilik kartı, evde bakım, engelli aylığı, iş ve çalışma anlamında pozitif ayrımcılık başta olmak üzere bir çok alanda pozitif ayrıcalıklar tanındı. Bu ayrıcalıklarla arkadaşlarımız toplumun birer engelsiz bireyi gibi toplum hayatına katılabilmeliler." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın da belediyenin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte engelleri kaldırmak için çalıştığını ifade etti.

Engelliler adına konuşma yapan görme engelli Beytullah Özçelik ise toplumda engellilere karşı bir önyargının bulunduğunu ifade ederek, "Bu önyargıların kırılması gerekmektedir. Engelli acınacak bir şey değildir. Bir eksiklik bir yetersizlik değildir. Sadece bir yeti farkıdır. Hepimiz birbirimizden farklı olan bireyleriz. Kimimiz esmer, kimimiz kumral, kimimiz mavi gözlüyüz. Engellilik de böyle bir şey. Sadece yeti farkı." diye konuştu.

Programa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran ve engelli vatandaşlar katıldı.

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