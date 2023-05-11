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Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Toraman, istifa ederek Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

AA

Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman görevinden istifa ettiğini, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini bildirdi.

Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Toraman, istifa ederek Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

UŞAK (AA) - Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman görevinden istifa ettiğini, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini bildirdi.

İş yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Toraman, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "FETÖ'cü usuller kullanılarak kaset kumpasıyla, CHP yandaşı gazetecilerin baskısıyla" cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldığını söyledi.

Uşak İl Başkanlığı yönetimini yaklaşık 3 ay önce kurduklarını aktaran Toraman, "Bugüne kadar genel başkanımızın arkasında durduk. FETÖ'cüler, PKK'lılar, itilmişler, ülkeye faydası olmayan bir ton insan hepsi karalamaya çalıştı. Bunu da başardılar. Sonuçta Muharrem İnce de bir insan. Onun da gururu, şerefi var. Yapacak bir şeyi kalmadı. Havluyu attı. Biz de her şeyi düşünerek, vatanımıza, milletimize nasıl faydalı oluruz diye düşünerek, doğrusu olan Cumhur İttifakı'nı, Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz." dedi.

Millet İttifakı'nı eleştiren ve seçmene hiçbir vaadinin bulunmadığını dile getiren Toraman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların derdi seçimi kazanmak ya da ülkeyi refah seviyelere getirmek değil. Bunların derdi, Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Öyle bir dünya yok. Biz Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar arkasında olacağız. Onlara inat da değil, doğrusu bu. Vatan, millet her şeyden önemli. Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığı için bu kararı almış bulunuyorum. Cumhur İttifakı'nı destekliyorum, sonuna kadar da destekleyeceğim."

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Toraman, il yönetiminden bazı isimlerin de kendisiyle aynı fikirde olduğunu sözlerine ekledi.

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