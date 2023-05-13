Uşak'ta CHP Uşak İl Başkanlığınca yürüyüş düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - CHP Uşak İl Başkanlığınca yürüyüş düzenlendi.

Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan partililer, İsmet Paşa Caddesi'nden Atapark'a yürüdü.

Yürüyüş sırasında partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla çeşitli sloganlar attı.

Atapark Meydanı'nda son bulan yürüyüşte, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak Milletvekili Adayları Ali Karaoba, İsmet Akın ve Sevinç Yazgan partililere seslendi.

Yürüyüşe, CHP Uşak İl Başkanı Koray Akgün, Gelecek Partisi İl Başkanı Safiye Ayyıldız, Demokrat Parti İl Başkanı Ekrem Ceylan, Saadet Partisi Uşak İl Başkanı İbrahim Dağgezen, Deva Partisi Merkez İlçe Başkanı Baki Yavuztürk ile partililer katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.