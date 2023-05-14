Uşak Valisi Turan Ergün, oyunu kullandı

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UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde oyunu kullandı.

Vali Ergün, oy kullanacağı Mehmetçik İlkokuluna eşi Hülya Ergün ile birlikte geldi.

Ergün ve eşi 1089 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Vali Ergün, oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim güvenliğine ilişkin tüm önlemlerin alındığını, seçim sandıklarının da sorunsuz bir şekilde yerlerine ulaştığını söyledi.

İl genelinde sorunsuz bir şekilde oy verme işleminin başladığını aktaran Ergün, "Bütün sandıklar kuruldu. Gerekli tüm tedbirler alındı. Aynı şekilde ilimizde yaşayan depremzedelerin oy vermek üzere illerine dönmek isteyenlere gidişlerini sağlayacak her türlü kolaylık sağlandı. Herhangi bir sorun yok. Bizde buradan sonra arkadaşlarımızla takip edeceğiz." dedi.

Ergün, propaganda döneminin kentte, barış, dostluk ve kardeşlik içinde geçtiğini ifade ederek, tüm siyasi parti temsilcilerine ve milletvekili adaylarına teşekkür etti.

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