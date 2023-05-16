GÜNCELLEME - Uşak'ta akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta akrabalar arasında çıkan ve 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı kavga sonrasında gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 64 LP 738 plakalı otomobil, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen amcası Ö.K'nin idaresindeki 64 BA 969 plakalı hafif ticari aracı Kuzey Çevre Yolu'nda takip etmeye başladı.

M.K'nin babası C.K, kullandığı 64 ACG 128 plakalı hafif ticari araçla, Gediz Uluyolu Caddesi'nde Ö.K'nin önünü kesmeye çalışınca 3 araç burada çarpıştı.

Araçlardaki tarafların bıçak, satır ve sopalarla birbirine saldırması sonucu S.K, C.K, H.K. ve Ö.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. S.K. ile C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerce gözaltına alınan H.K, tedavi için hastaneye kaldırıldı, M.K, Ö.K, M.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.K, hakimlikçe tutuklandı, Ö.K. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadesinde kavganın miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığını söyledikleri öğrenildi.

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