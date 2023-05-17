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Uşak'ta 28 bin metrekarelik güneş enerjisi santrali kurulacak

AA

Uşak'ta 28 bin metrekarelik güneş enerjisi santrali kurulacak

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde 28 bin metrekare alana kurulması planlanan güneş enerji santrali için Uşak Valiliği ile Aydem Yenilenebilir Enerji arasında protokol imzalandı.

Kızılcaören köyündeki yatırım için valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Vekili Muammer Balcı 28 bin metrekarelik alana toplam 1,84 MW kurulu güce sahip GES tesisi kurulacağını, bunun da yaklaşık 3 bin 700 panelden oluşacağını belirtti.

Balcı, güneş enerji santralinden yıllık 3 bin MWh enerji üretilmesini hedeflediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Uşak Vali Vekili Muammer Balcı ve Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha tarafından protokol imzalandı.

İmza törenine, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve Aydem Yenilenebilir Enerji Proje ve Rehabilitasyon Müdürü İsmail Tıpırdamaz da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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