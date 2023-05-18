Uşak'ta bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta borç meselesinden çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, A.Ü. (35) ile borç meselesi nedeniyle konuşmak için İslice Mahallesi Birinci Dere Sokak'ta bir araya geldiği G.K. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Ü, bıçakla G.K'yi yaraladı.

Arkadaşı tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sokakta bulunan bir apartta saklanan A.Ü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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