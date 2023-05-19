CHP Grup Başkanvekili Özel, Uşak'ta konuştu:

UŞAK (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "28 Mayıs günü hep birlikte bir daha sandığa gideceğiz ve en çok oyu alan iki aday tekrar milletin huzuruna, milletin kantarına çıkacak ve kararı millet verecek. Sizler ne karar verirseniz bu başımızın üzeridir." dedi.

Özel, İsmet Paşa Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelip, esnafı selamladı.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda parti otobüsü üzerinden partililere seslenen Özel, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmediğini anımsattı.

Milletin 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gideceğini aktaran Özel, "28 Mayıs günü hep birlikte bir daha sandığa gideceğiz ve en çok oyu alan iki aday tekrar milletin huzuruna, milletin kantarına çıkacak ve kararı millet verecek. Sizler ne karar verirseniz bu başımızın üzeridir." dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz. Tayyip bey bir oy aldı. Kılıçdaroğlu, Sinan Bey ve çekilmiş olmasına rağmen Muharrem İnce de biraz oy aldı. Bunları toplayınca Tayyip Bey'i geçiyor. Acaba önümüzdeki pazara kadar bir birleşme olacak mı? Olunca açıklanır ama ben size bir şey söyleyeyim aramızda kalsın. Kimseye söyleyemeyin. İyi haberler alacaksınız, güzel haberler alacaksınız. Pazar günü bayram yapacaksınız."

Grup Başkanvekili Özel, daha sonra kentten ayrıldı.

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