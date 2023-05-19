Uşak'ta "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Uşak Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için Atapark'ta bir araya gelen vatandaşlar, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ceylan, gençlik merkezi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

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