Uşak'ta kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

A.G (22) yönetimindeki 64 BC 128 plakalı hafif ticari araç, Şehit Basri Bey Caddesi'nde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BBY 109 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan A.G, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



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