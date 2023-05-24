Uşak'ta köy okulunda seramik etkinliği

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UŞAK (AA) - Uşak’ta köy okulunda eğitim gören 35 çocuk üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında seramik sanatını deneyimledi.

"Köy okullarında sanat var" projesi kapsamında merkeze bağlı Kaşbelen Köyü Okulu'ndaki çocuklara Uşak Üniversitesi öğrencileri tarafından seramik eğitimi verildi.



Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Nadir Zencir, AA muhabirine köy okullarında eğitim gören çocukları sanatla buluşturmak istediklerini söyledi.

Çocukları seramik sanatıyla tanıştırdıklarını belirten Zencir, "Çocuklar burada kendi hayal güçleriyle istedikleri eserleri ürettiler. Kimisi bardak, kimisi tabak, kimileri hayvan şekilleri, kolye, kayık gibi dekoratif malzemeleri yaptılar. Yaratıcı ürünler çıkardılar. Biz, öğrencilerin yaptığı eserleri fırında pişirdikten sonra tekrar buraya getireceğiz. Yaptığımız etkinlik belki çocuklar için ileride sanatla ilgili iyi bir tecrübe, anı olacak." dedi.

Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Esra Sanem Taktakoğlu da proje kapsamında köy okullarında tiyatro ve fotoğrafçılık eğitimleri de vereceklerini aktardı.



Etkinlikten öğrencilerinin çok mutlu olduğunu kaydeden sınıf öğretmeni Gül Kafes ise "Öğrencilerimize ilk olduğu için güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerim adına çok mutlu oldum." diye konuştu.

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