Banaz'daki trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde dün yaşanan trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı.



İzmir Ankara kara yolu üzerinde kullandığı 06 CYB 82 plakalı otomobilin kamyona çarpması sonucu yaralanan Gül Ahmet Arslan (22), tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.





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