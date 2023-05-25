Uşak'a özgü lezzetler Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte kente özgü yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Uşak Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Türk mutfağının dünya genelinde en iyiler arasında yer aldığını söyledi.

Uşak'ın yöresel lezzetlerinin Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Ceylan, "Uşak tarhanası, tahin helvası, gelin helvası, ev baklavası, haşhaş ezmesi gibi tescilli ürünlerimizin yanı sıra döndürmeden, alacateneye, demir tatlısından, ebem köfteye geniş bir lezzet ağının sahibiyiz Uşak olarak." dedi.

Ceylan, Uşak'ın yöresel lezzetlerinin tanıtımı için Valilik koordinesinde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şeref Parlas'ın da kente özgü lezzetler hakkında bilgilendirme yaptığı etkinlikte Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, yöreye özgü döndürme, alacatene, haşhaş ezmesi, demir tatlısı gibi lezzetleri katılımcılara ikram etti.

Programa Vali Vekili Muammer Balcı, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.





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