Uşak'ta silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolundaki akaryakıt istasyonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P. ve M.P. tabancayla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan 1 zanlının da yakalanması için çalışma başlatıldı.

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