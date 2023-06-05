Uşak'ta "Çevre Haftası" etkinlikleri başladı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta, "Çevre Haftası" kapsamında Üzeyir Yaylası'nda program düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte ilk olarak Uşak Valisi Turan Ergün tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anısına Banaz ilçesindeki Kızılhisar göletine saygı çelengi bırakıldı.

Kur'an-ı Kerim okundu, deprem şehitleri için dua edildi. Daha sonra Üzeyir Yaylası'ndaki etkinliklere geçildi.

Vali Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahip olduğunu güzellikleri koruma ve bozulmadan gelecek nesillere bırakma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Çevreyi korumanın herkesin görevi olduğunu, vatandaşları bilinçlendirmek adına eğitim programları düzenlediklerini aktaran Ergün, "Sıfır atık kapsamında şimdiye kadar Uşak'ta 1437 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi ve 65 bin 352 vatandaşımıza bu konuda bilinçlendirme eğitimi yapıldı." dedi.

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ise çevre bilincinin ön plana çıkması ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bülent Güngör de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar yapıldı ayrıca uçurtma şenliği de düzenlendi.

Vali Ergün, öğrencilerle uçurtma uçurdu.

Daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler çevre temizliği yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ile kurum müdürleri de katıldı.













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