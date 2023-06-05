Uşak'ta "Çevre Haftası" etkinlikleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta "Çevre Haftası" etkinlikleri başladı

AA

Uşak'ta "Çevre Haftası" etkinlikleri başladı

UŞAK (AA) - Uşak'ta, "Çevre Haftası" kapsamında Üzeyir Yaylası'nda program düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte ilk olarak Uşak Valisi Turan Ergün tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anısına Banaz ilçesindeki Kızılhisar göletine saygı çelengi bırakıldı.

Kur'an-ı Kerim okundu, deprem şehitleri için dua edildi. Daha sonra Üzeyir Yaylası'ndaki etkinliklere geçildi.

Vali Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahip olduğunu güzellikleri koruma ve bozulmadan gelecek nesillere bırakma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Çevreyi korumanın herkesin görevi olduğunu, vatandaşları bilinçlendirmek adına eğitim programları düzenlediklerini aktaran Ergün, "Sıfır atık kapsamında şimdiye kadar Uşak'ta 1437 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi ve 65 bin 352 vatandaşımıza bu konuda bilinçlendirme eğitimi yapıldı." dedi.

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ise çevre bilincinin ön plana çıkması ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bülent Güngör de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar yapıldı ayrıca uçurtma şenliği de düzenlendi.

Vali Ergün, öğrencilerle uçurtma uçurdu.

Daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler çevre temizliği yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ile kurum müdürleri de katıldı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşak'ta Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutluyor
YEREL HABERLER Uşak'ta Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu ...
Uşak'ta LGS merkezi sınavı başladı
YEREL HABERLER Uşak'ta LGS merkezi sınavı başladı
Uşak'ta bir otomobilde 63 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak'ta bir otomobilde 63 ruhsatsız tabanca ele ...
Uşak'ta 40 kilo kaçak tütün ile 2 bin 500 sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak'ta 40 kilo kaçak tütün ile 2 bin 500 sigara ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.