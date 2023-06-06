Uşak'ta yangın çıkan evdeki yaşlı kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kişi hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Ahat köyünde yaşayan 90 yaşındaki görme engelli Halil Yokuş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın, Banaz Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen Halil Yokuş ile eşi Ayşe Yokuş (91) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halil Yokuş, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı, eşinin tedavisi devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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