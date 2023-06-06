GÜNCELLEME - Uşak'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen Osman Aydoğuş (69) yönetimindeki 35 JK 347 plakalı otomobil, Gedikler köyü yakınlarında yol kenarına park edilen 26 KC 255 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aydoğuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Aydoğuş'un cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü E.T. (56) ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı, bölgedeki fabrikanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Osman Aydoğuş'un Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden profesör doktor unvanıyla emekli olduğu öğrenildi.

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