Banaz Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

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UŞAK (AA) - Banaz Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açılışı yapıldı.



Cumhuriyet Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Banaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gülşah Kunan, "Banaz Halk Eğitimi Merkezi olarak, her yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyindeki kursiyerlerimize onların ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik mesleki, sosyal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz nezaretinde kurslar düzenliyoruz." dedi.



Kunan, merkezde açılan 279 kursta 5 bin 612 kursiyere eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.



Açılışı yapılan sergide usta öğretici ve kursiyerlerin el emeği ürünler üç gün sergilenecek.

Programa Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İlçe Emniyet Müdürü Şahap Köse, İlçe Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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