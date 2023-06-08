Uşak'ta okullar arası yarışmada, 966 kilogram atık pil toplandı

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesinin 15 okulun katılımıyla düzenlediği Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması'nda 966 kilogram atık pil toplandı.
Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek ve doğayı zararlı atıklardan korumak amacıyla Uşak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yarışma düzenlendi.
15 okulun katılım sağladığı yarışmada öğrenciler 7 ayda toplam 966 kilogram atık pil topladı.
Bu süreçte yarışmaya katılım sağlayan okullar arasında 280 kilogram atık pil toplayan Nihat Dülgeroğlu İlkokulu birinci, 180 kilogram atık pil toplayan Eşe ve Halil Erdoğdu İlkokulu ikinci oldu.
Nihat Dülgeroğlu İlkokulu'nda düzenlenen törenle en çok atık pil toplayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Törene, Uşak Belediye Başkan Vekili Zeynep Ceylaner, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Meral Gülmez Saçar ve Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Ayar katıldı.