Uşak'ta 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta Çocuk Evleri Sitesi'nde ve Kadın Konukevi'nde kalan 19'u çocuk 5'i kadın gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uşak'taki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 19 çocuk ile Kadın Konukevi'nde kalan 5 kadın öğle yemeğinin ardından fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 24 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, hastaneye gelerek bilgi aldı.





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