Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mert hayatını kaybetti

Üç büyük kentte sağanak! Meteoroloji'den 32 kent için "sarı" alarm!

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Tufan Mert (53) kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada İstanbul'da özel bir hastanede bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Prof. Dr. Tufan Mert'in hayatını kaybettiğini belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uşak Üniversitesi ailesi olarak Prof. Dr. Tufan Mert hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Mert'in cenazesinin yarın memleketi Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.