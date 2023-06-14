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Uşak'ta jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı

AA

Uşak'ta jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı

UŞAK (AA) - Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü Uşak'ta törenlerle kutlandı.

İlk tören, Şekerevleri Şehitliği'nde düzenlendi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftü Yardımcısı Veli Vehbi Bardakçı'nın katılımıyla dua edildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve jandarma personeli, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Buradaki programın ardından 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajının okunmasının ardından konuşan Uşak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Ergün Yılmaz, jandarma teşkilatının başarılarla dolu bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Türk jandarmasının gece gündüz demeden her koşulda millete hizmet etmek için mücadele ettiğini aktaran Yılmaz, bundan sonra da her zaman halkın hizmetinde olmaya devam edeceğini belirtti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman ile İl Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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