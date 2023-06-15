Uşak'ta beton mikserine çarpan otomobildeki anne ve çocuğu yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, beton mikserine çarpan otomobildeki anne ve çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ş.G'nin (32) kullandığı 35 YL 824 plakalı otomobil, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Dumlupınar rampasında aynı istikamette ilerleyen H.Y. (30) idaresindeki 65 ABM 537 plakalı beton mikserine çarptı.

Kazada otomobildeki anne B.G. (23) ile 2 yaşındaki çocuğu T.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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