Uşak'ta trafikte yol verme kavgasında 1 kişi bıçaklandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara-İzmir kara yolunda seyreden otomobil sürücüsü M.E.A. (37) ile kamyonet sürücüsü E.K. (51), Susuz Köyü kavşağında yol verme nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.K, M.E.A'yı bıçakla yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen M.E.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şüpheli E.K. gözaltına alındı.





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