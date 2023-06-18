Uşak'ta sağanak etkili oldu

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UŞAK (AA) - Uşak'ta yer yer etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrumlarını ve bahçelerini su bastı.

Denizli-Uşak ve Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda sağanak nedeniyle yer yer trafikte aksamalar yaşanırken, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Uşak Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu noktalara müdahale etti.

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