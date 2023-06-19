Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

B.G. (21) idaresindeki 35 BBB 226 plakalı otomobil, Çarık köyü mevkisinde, H.Ö'nün (51) kullandığı 03 LP 333 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç şarampole devrildi, otomobil ise refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki F.G, L.Ö. ve Ö.Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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