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Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

B.G. (21) idaresindeki 35 BBB 226 plakalı otomobil, Çarık köyü mevkisinde, H.Ö'nün (51) kullandığı 03 LP 333 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç şarampole devrildi, otomobil ise refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki F.G, L.Ö. ve Ö.Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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