Uşak'ta 13 milyon 185 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

UŞAK (AA) - Uşak'taki operasyonlarda 12 milyon 968 bin 600'ü tütünle doldurulmuş toplamda 13 milyon 185 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 8 farklı operasyonda 12 milyon 968 bin 600 tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron, 216 bin 400 boş makaron, 400 bandrolsüz elektronik sigara, 35 sikke, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.