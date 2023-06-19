Uşak'ta bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde evinin banyosunda ölü bulunan kişinin cenazesi, otopsiye gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi Çardaklı Camii Sokak'taki bir evde yaşayan Hüseyin Özen (41) sabah saatlerinde banyoya girdi.

Banyodan uzun süre çıkmayınca içeri giren yakınları, Özen'in hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.













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