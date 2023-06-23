Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın naaşı Uşak'a getirildi

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UŞAK (AA) - Pençe operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu 15 Haziran'da yaralanan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) bugün şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın naaşı Uşak'a getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Uşak Havalimanı'na getirilen Kaya'nın naaşı, törenle karşılandı. Şehit Kaya'nın babası Musa Menderes Kaya, annesi Şenay Kaya ve nişanlısı Emine Eker de aynı uçakla kente geldi.

Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehit Kaya'nın naaşı, buradan kara yoluyla Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Protokol üyeleri, Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Törene Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve protokol üyeleri katıldı.

Kaya'nın cenazesi, yarın ikindi vakti Banaz ilçesine bağlı Öksüz köyünde düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verilecek.

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