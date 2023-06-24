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Kurban derilerinin yüzde 30'u hatalı işlemler nedeniyle ekonomiye kazandırılamıyor

AA

Kurban derilerinin yüzde 30'u hatalı işlemler nedeniyle ekonomiye kazandırılamıyor

UŞAK (AA) - MEHMET ÇALIK - Türkiye'de küçükbaş kurbanlık derilerinin tamamına yakınının işlendiği Uşak'ta dericiler, kurbanlık derilerin yaklaşık yüzde 30'unun hatalı işlemler nedeniyle ekonomiye kazandırılamadığı konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye'nin önde gelen deri üretim merkezlerinden Uşak'ta, yaklaşık 300 hektarlık alanda kurulu Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde 93 firma deri üretimi yapıyor.

Küçükbaş giysilik deride ülkenin en büyük üretim merkezi konumundaki kentte her yıl Kurban Bayramı'yla hareketlilik artıyor.

Yıllık yaklaşık 20 milyon küçükbaş deriyi işleyen tesisler, Kurban Bayramı döneminde gelen yaklaşık 3 milyon deriyi ekonomiye kazandırmak için tam kapasite çalışıyor.

Kurbanlıkların hatalı kesimi, yüzülmesi ve tuzlama yanlışlıkları nedeniyle tesislere gelen derilerin yaklaşık yüzde 30'unun kullanılamadığını kaydeden dericiler, bunun ekonomide en az 22 milyon liralık kayba neden olduğunu belirtiyor.

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak'ın küçükbaş giysilik deri üretimi konusunda dünyaca tanınan bir il olduğunu, en iyi markalara deri tedarik ettiklerini söyledi.

Deri sanayisi için Kurban Bayramı'nın çok önemli olduğunu, küçükbaş kurbanlıkların yaklaşık yüzde 95'inin Uşak'taki tesislerde işlendiğini anlatan Aydın, fire oranlarının yüksek olmasının ise kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Kurban kesimlerinde çeşitli hatalardan dolayı geçen sene küçükbaş derilerinin yüzde 30-35'inin kullanılamadığını ve çöpe atıldığını kaydeden Aydın, "Küçükbaştaki yüzde 30'luk fire 22 milyon liranın çöpe gitmesi demek oluyor. Artı, doğayı kirletiyor. Deri ihtiyacı için biraz daha fazla ithalat yapmış oluyoruz. Ekonomimize zarar veren bir husus. Basit önlemlerle o fireyi minimuma indirebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Fire oranlarını düşürebiliriz"

Kurban derilerinin zarar görmeden tabakhanelere gönderilmesi için 3 önemli konunun bulunduğunu aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Birinci husus, kurbanın ehil insanlar tarafından kesilmesi. Hayvanı kestikten sonra yaptığımız yüzüm hataları deride kayıplara sebep olmakta. Orada küçük görünen bıçak yaraları bile burada makine parkuruna girdiğinde, tüyü alındığında daha büyük firelere sebep oluyor. İkinci nokta ise derinin kesildikten sonra hemen tuzlanması. Tuzladıktan sonra deriyi güneşte tutmazsak yaklaşık bir hafta muhafaza etmiş oluyoruz. Üçüncü önemli nokta ise derileri toplayanlara bir an önce götürülmesi. Eğer bunlara dikkat edersek geçen sene küçükbaş deride yüzde 35'e yaklaşan fire oranlarını düşürebiliriz."

- Fabrikalar bayramda tam kapasite çalışacak

Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerin bayram için hazırlıklarını tamamladığını, 4 günlük süreçte yılın en fazla üretimini yapmaya hazırlanan firmaların tatili yoğun çalışarak geçireceğini anlatan Aydın, kurbanlık hayvanların derilerinin daha kaliteli olduğuna dikkati çekti.

Ahmet Aydın, dünyada 'Türk derisi' denince akla kalitenin geldiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün özendiğimiz markaların birçoğu bizlerden deri alıyor. Bunu bu noktaya getiren en önemli konulardan biri de hayvan ırkımız güzel. Hayvanlarımızın bakımı güzel, fazla hastalık yok. Kurban döneminde hayvanlarımız özel besiye giriyor. Çok kaliteli deriler çıkıyor. Kurbanda çoğunlukla erkek hayvan kesiyoruz, kalite bakımından çok fark ediyor. Yaklaşık 3 ay öncesinden eti için özel bakıma giren hayvanların derisinin ziyan olması her şeyden öte insanın canını acıtıyor. Basit önlemlerle giderilebilecek problemlerden kaynaklanması daha da insanı rahatsız ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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