Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Ö.M. (37) ile B.Y. (36) ve S.Y. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ö.M, B.Y. ve S.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ö.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.













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