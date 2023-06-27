Uşak'ta araçlara çarpıp "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsü gözaltına alındı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta park halindeki araçlara çarptıktan sonra polislerin "dur" ihtarına uymayan tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kuyucak Uluyolu Caddesi'nde 64 ABJ 477 plakalı tırın park halindeki araçlara çarparak ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye polis yönlendirildi.

Yavuz Sultan Selim ve İstiklal Caddesi'nden seyrederek Uşak-Afyonkarahisar kara yoluna çıkan tır, polislerin "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Tır, Uşak-Denizli kara yolunda durduruldu.

Kendini tır içerisine kilitleyen sürücü Y.K, polislerin uyarılarına rağmen araçtan inmedi. Tırın kapısının açılması için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kesmeye çalıştığı sırada Y.K. kapıyı açarak araçtan indi.

Alkollü olduğu belirlenen Y.K. gözaltına alındı.

Sürücüye toplam 14 bin 966 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 8 ay el konuldu.





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